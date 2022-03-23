Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

-В ряде СМИ сегодня появилась информация об иске с требованием признать АО «НПП «Алмаз» банкротом. В публикациях указано, что иск был подан ООО НПП «ТАН-ИТ», перед которым предприятие якобы имеет задолженность в 3,4 млн рублей.

Вышеуказанная информация не соответствует действительности. Связался с руководством НПП «Алмаз». Там пояснили, что задолженность перед НПП «ТАН-ИТ» отсутствует. Напротив, ООО само имеет перед заводом задолженность свыше 3 млн рублей.

В НПП «ТАН-ИТ» руководству «Алмаза» также заявили, что не направляли иск, о котором сообщили СМИ.

Отмечу, что НПП «Алмаз» — стабильно работающая компания и одно из ключевых предприятий концерна АО «Росэлектроника» ГК «Ростех». Никаких предпосылок к банкротству предприятия нет.