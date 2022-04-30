Нормальный проезд на Чернышевского и Орджоникидзе должен быть обеспечен до 5 мая.

Сегодня вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел ход ремонта дорог на улицах Чернышевского и Орджоникидзе. По этим участкам от жителей поступает масса жалоб, так как низкий темп работ приводит к огромным пробкам. В результате люди добираются до работы и учебы по 2 часа.

Бусаргин отметил, что министерству транспорта и дорожного хозяйства необходимо пересмотреть технологии и подходы к работе на областных дорогах в городской черте. Ремонт дорог — важное и хорошее дело, однако неудобства для горожан должны быть минимальными. Это касается работ на всех дорогах.

Бусаргин поставил перед подрядчиками и руководителем профильного ведомства задачу обеспечить нормальный проезд для автомобилей и общественного транспорта за время длительных выходных — до 5 мая. К этому дню на указанных дорогах должны отсутствовать завышенные люки и ливневые колодцы, а также резкие перепады на участках соприкосновения, которые приводят к замедлению потока. Работы должны идти в круглосуточном режиме. В ночное время необходимо задействовать на объектах максимально возможное количество бригад.