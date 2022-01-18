Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в минстрое провел встречу с дольщиками ЖСК «Северный», которые включены в региональный реестр граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом он написал сегодня, 18 января, в своем телеграм-канале.

Всего по данному дому их 124 человека.

—Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в регионе удалось закрыть вопрос по обманутым дольщикам, включенным в федеральный реестр. Это более 4 тысяч граждан. Одни из последних объектов, по которым было принято решение Фондом ДОМ.РФ, — это ЖК «Пляж» и ЖК «Победа».

Поставлена задача перед Правительством региона в этом году помочь дольщикам из областного реестра. Самым многочисленным является ЖСК «Северный». Совместно с прокуратурой области сейчас разрабатывается законодательная база по порядку предоставления компенсаций. Расчет предполагается сделать не исходя из сумм, которые граждане вложили несколько лет назад при покупке жилья, а по установленной Минстроем РФ стоимости квадратного метра. По Саратовской области это 47 080 рублей.

Планируется внести законопроект уже на январское заседание областной думы, где будет окончательно решен вопрос. Думаю, что депутаты поддержат жителей, столкнувшихся с такой проблемой. В этом случае приступить к выплатам можно будет уже во второй половине февраля,-написал политик.