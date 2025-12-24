Бусаргин: О ходе реконструкции трамвайного маршрута № 3

На трамвайном маршруте № 3 в рамках первого этапа реконструкции почти завершили укладку рельсошпальной решетки. Речь идет об участке от 6-й Дачной до Кировского депо.

Подрядчик на месте доложил, что после усиления ежедневно в работах задействованы свыше 300 человек и 35 единиц техники. К настоящему моменту также установлены 244 опоры и ведется подготовка к монтажу подстанций. Сроки выполнения работ на данном участке остаются прежними — в марте 2026 года здесь планируется открыть рабочее движение.

Обсудили ход реконструкции и со строительным контролем. Обозначил, что все замечания с учетом ограниченного времени должны устраняться в максимально сжатые сроки. Все ресурсы для этого, в том числе полное сопровождение проекта со стороны профильного министерства, есть.

Отдельный и важный блок проекта посвящен благоустройству. Это в первую очередь зона ответственности муниципалитета. Перед городской администрацией поставлена задача разработать детальный план работ, чтобы приступить к ним сразу, как позволит погода.