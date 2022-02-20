Проблема демографии есть в Саратовской области, это следует признать.

По прошлому году естественная убыль составила порядка 30 тысяч, родилось чуть больше 18 тысяч младенцев, более того, есть тема миграционной убыли трудовой, и эта проблема в регионе существует. Вопрос: как ее решать?

Пути решения есть. По сути, те два основных направления, которые я назвал.

Первое – мы должны остановить трудовую миграцию, люди должны не уезжать, а возвращаться сюда работать, и если уезжают, то опять возвращаться сюда работать. На это и были нацелены те вопросы, которые вы задали – это заработная плата, это условия проживания людей, климат, в котором они живут, тема экологии, тема комфортной среды, но самое главное, как я сказал, это уровень заработных плат и возможность себя проявить.

И второе направление – это рождаемость. Здесь предстоит огромная работа: поддержка семей, поддержка семей с одним ребенком, с двумя детьми, не только многодетных семей. Задача правительства сейчас эту работу переформатировать, мы взяли на это определенный срок, я думаю, в течение этого года эти изменения будут заметны.