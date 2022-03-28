Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ООО «Торэкс», занимающееся производством дверей. Об этом написал сам чиновник в своем телеграм-канале.

Бренд известен многим не только в России, но и за рубежом.

По его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию, завод продолжает работу. В 2017 году здесь запущена новая производственная площадка. На предприятии трудятся 857 человек.

— С руководством обсудили перспективы развития производственных площадей с учетом имеющейся задолженности в рамках гражданского иска.

Завод имеет огромное значение для экономики. ООО «Торэкс» с апреля 2020 года включено в перечень системообразующих организаций регионального значения. Правительство региона готово оказать предприятию всестороннюю поддержку в рамках полномочий. Главная задача – сохранить коллектив и дать новые возможности для развития, — написал он.