На заседании председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поднял еще одну проблему с сахаром.

По его словам, проблема с наличием на полках магазинов решена, но возникла другая — стоимость на данные товары осталась такой же высокой.

— У нас есть контролирующие органы, проводите работу. А то у нас доходит до абсурда: начинают торговать сахаром стаканами. От вашего сахара слаще никому не стало, — заявил чиновник.

Напомним, жители Саратова пожаловались на цены в «Пятерочке». Стоимость за пачку сахара составила 79 рублей.