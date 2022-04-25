Объемы работ по расчистке рек должны быть увеличены в десятки раз. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На постоянно действующем совещании в Саратове рассмотрели вопрос сохранения уникальных водных объектов. Всего на территории региона протекают 358 рек общей протяженностью свыше 12 тысяч километров.

Одно из основных направлений работы в этой части — расчистка русел рек. В прошлом году министерством природных ресурсов и экологии за счет средств федерального бюджета была завершена расчистка водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района и водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка Федоровского района. Также начата расчистка русла реки Жидкая Солянка села Комсомольское Краснокутского района.

В этом году ведомство планирует расчистку русел рек протяженностью 2,4 км. Также разрабатывается проектно-сметная документация для проведения аналогичных работ на реке Хопер в черте города Балашова и реке Аткара в черте города Аткарск.

При расчистке приоритет отдается участкам вблизи населенных пунктов, так как проведенные работы позволяют улучшить качество питьевого водоснабжения, особенно в Левобережье.

—Очевидно, что запланированных объемов по расчистке рек недостаточно. Их нужно увеличивать в десятки раз, так как вопрос обеспечения качественной водой является жизненно необходимым для многих территорий, в том числе отдаленных районов. Кроме того, это положительно сказывается на сельском хозяйстве.

Поставил перед министерством природных ресурсов и экологии задачу усиливать эту работу и взаимодействовать с федеральным центром, чтобы заявки в проекты по сохранению водных объектов в Саратовской области были увеличены в разы, — отметил Бусаргин.