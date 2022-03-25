Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в совещании с руководством ППК «Фонд развития территорий» ДОМ.РФ по вопросу восстановления прав обманутых дольщиков. В федеральный реестр включены 3 734 гражданина, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина регион получил огромную помощь в решении этой проблемы. Одним из механизмов восстановления прав обманутых дольщиков является Фонд развития территорий. С 2019 года приняты решения по 46 объектам, из них 7 достраиваются. Дольщикам 39 проблемных домов предоставляются компенсации. Фонд уже выплатил 6,664 млрд рублей 4210 гражданам из 4468.

На совещании обсудили также вопрос достройки 4 проблемных домов, в которых будут приобретены квартиры для обеспечения жильем граждан в рамках реализации социальных программ. Это объекты по улице Огородной, 2-му Совхозному проезду (1 и 2 очередь) и улице Менякина.

-Вопрос по восстановлению прав дольщиков остается под особым контролем Правительства области. В этом году работа ведется по объектам, включенным в региональный реестр. Самым крупным из них является ЖСК «Северный». В настоящее время в активной стадии находится разработка порядка предоставления гражданам компенсаций. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены, — написал чиновник.