Согласованный депутатами облдумы на должность главы правительства Саратовской области Роман Бусаргин обратился к саратовцам через свои социальные сети.

— Депутаты областной думы согласовали мою кандидатуру на должность председателя правительства. Благодарен за оказанное доверие губернатору Валерию Радаеву и народным избранникам. Приложу все усилия, чтобы его оправдать.

Особое внимание в своем выступлении уделил вопросам здравоохранения, образования, экономики, занятости населения, дорожной сфере и ЖКХ. Это первоочередные задачи.

Обойдемся без лишних слов, предстоит много. Уверен, что вместе мы справимся, — пишет председатель правительства.