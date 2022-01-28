Сегодня, 28 января, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Ершовский, Дергачевский и Озинский районы и обсудил с главами муниципалитетов и поселений реализацию федеральных и региональных программ.

-Как говорил ранее, важно, чтобы работы не затягивались из-за каких-либо бюрократических проволочек или ошибок. Реализацию региональных программ буду контролировать лично.

В вышеуказанных районах в текущем году по региональным проектам, которые инициировал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, отремонтируют по 2 школы и 2 детских сада. Проектно-сметная документация и заключение государственной экспертизы по части объектов уже получены.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения для медицинских учреждений в муниципалитетах приобретут транспорт и оборудование.

В Ершовском районе отремонтируют ДК в селах Рефлектор и Черная падина. На содержание местных дорог направят 11,5 млн рублей, ремонт — 46 млн рублей. Ещё 41,6 млн рублей выделено на приведение в нормативное состояние проезжей части в сельских поселениях, 108,9 млн рублей — содержание и ремонт региональных трасс (работы пройдут на различных участках дороги «Ершов-Чапаевка» общей протяженностью более 27 км).

Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитете благоустроят 4 общественные территории (у пруда «Верхнесоветский», участок на въезде в город Ершов, сквер по улице Пушкина, территория по улице Нефтяная).

В Дергачевском районе на содержание и ремонт местных дорог направят 7,2 и 27,1 млн рублей соответственно. На приведение в порядок дорог в сельских поселениях выделят 21,6 млн рублей. Пройдет благоустройство 5 общественных пространств (площадь у автовокзала, парк «Роща памяти», 3 участка пешеходной зоны на улице Советской) и 1 дворовой территорий.

В Озинском районе обновят ДК в селе Пигари, а также благоустроят 2 общественные территории на улице Пионерской и 2 двора. Отдельное внимание будет уделено повышению качества водоснабжения и водоотведения. В общей сложности заменят 14,4 км водопроводных сетей, проведут ремонт водонапорной башни и 2 скважин.

Что касается дорожного вопроса, на ремонт направят 17 млн рублей, на содержание — 3 млн рублей. Для восстановления проезжей части в сельских поселениях предусмотрено 21,6 млн рублей, — написал чиновник на своем телеграм-канале.