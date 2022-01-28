Обсуждается возможность развития сети юношеских автошкол на территории региона. Об этом сегодня, 28 января, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В Саратове есть областная юношеская автошкола «Орлёнок», в которой занимаются ребята с 12 лет. Школьников обучают правилам дорожного движения, мастерству вождения. Здесь есть также команда по автоспорту, которая регулярно занимает призовые места на Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. Об этом учреждении ранее рассказывал подробно.

Воспитанники получают не просто дополнительное образование, а осваивают навыки безопасного вождения. Существующая автошкола охватывает только Саратов и Энгельс. Но было бы правильно, чтобы такая возможность была и у ребят в районах.

С министром образования области Михаилом Орловым обсудили возможность создания филиалов в других муниципалитетах. Поручено составить перечень учреждений с лицензированными автодромами, где можно организовать процесс обучения. Педагоги саратовской школы смогут посещать районы, проводить мастер-классы. В результате можно будет проводить и региональные соревнования,