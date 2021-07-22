Председатель правительства Саратовской области не оценил «творчества провокаторов».

— Накануне в средствах массовой информации появились сообщения о готовящихся провокациях в отношении Вячеслава Володина. Очень жаль, что в предвыборной гонке политические оппоненты пускают в ход сплетни и слухи вместо реальных дел. Наблюдать подобные инсинуации неприятно. Но, как говорится, кто на что способен.

Зная Володина лично, взаимодействуя с ним по работе, могу сказать, что это человек с неиссякаемой энергией, настоящей силой воли, уважающий традиционные ценности, настоящий патриот своей страны и малой родины. Он добился всего сам, став влиятельным политическим деятелем. Вячеслава Викторовича знают все саратовцы, это факт. У него огромное количество сторонников, он мог бы не делать всего того, что делает для нашего региона, его бы все равно знали и уважали. Но он так не может. Если есть проблема, Володин за нее берется.

В Саратовской области родилось немало успешных и влиятельных людей, однако немногие помнят свою малую родину. В его словах и поступках всегда заметна искренняя любовь к людям. Совершенно неважно, каких взглядов придерживается человек, если ему нужна помощь, Володин обязательно ее окажет. И это, разумеется, вызывает огромное уважение у окружающих.

С уверенностью скажу, что помощь от Вячеслава Володина идет непрерывно. Чему стоит поучиться его оппонентам.

Для Вячеслава Володина не существует трудностей. Даже если проблема кажется невыполнимой, он находит решение и помогает с нею справиться. Вспомнить даже ситуацию по обманутым дольщикам в Саратовской области. Механизмы были найдены, в том числе на федеральном уровне, в итоге тысячи жителей смогли получить жилье. Сейчас активно идет работа по обеспечению жильем многодетных семей и детей-сирот. Это глобальные проблемы, которые без поддержки региону было бы крайне сложно разрешить в столь короткие сроки.

Да, Володин требователен и принимает только результаты, а не пустословные обещания. Конечно же это кому-то не нравится, потому и появляются различные домыслы и слухи. Но верить нужно не словам, а поступкам, — отметил он.