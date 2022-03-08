Посетил ООО «НПП «Инжект», специализирующееся на разработке и выпуске высокотехнологической продукции.

Предприятие обладает полным технологическим циклом производства лазерных полупроводниковых излучателей и в последние годы значительно наращивает объем производства гражданской продукции.

Несмотря на санкции, компания работает в штатном режиме и обеспечена материалами и заказами минимум на год вперед. В производстве преимущественно используются отечественные комплектующие материалы.

По словам руководителя, никаких кадровых решений принимать также не планируется — коллектив будет сохранен полностью. А это 484 человека со средней зарплатой свыше 68 тысяч рублей.