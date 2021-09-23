Провел выездное совещание на двух ремонтируемых ПАО «Т Плюс» объектах коммунальной сферы.

Работы ведутся на пересечении частично перекрытых улиц Н.Г. Чернышевского и Шелковичной, а также полностью закрытой для автомобильного движения улице им. Ю.П. Киселева.

Ремонт теплотрассы создает немало неудобств для жителей города. Кроме того, ничто не должно помешать с 1 октября начать отопительный сезон.

Этот вопрос обсудили с директором Саратовского регионального филиала «Т Плюс» Александром Ревовичем Шудеговым. По его словам, организация завершит необходимые ремонтные работы по Саратову до 30 сентября. До 10 октября – работы, связанные с благоустройством улиц.

Основная задача всех органов власти – обеспечить бесперебойное подключение всех объектов социальной сферы. Сейчас к отоплению уже подключено более 1200 таких объектов по региону. Поступающие заявки обрабатываются в течение суток. Сегодня поступило 78 заявок, которые уже находятся в работе.

Министерству строительства и ЖКХ поручено непрерывно мониторить данную ситуацию. Горячие линии должны работать в круглосуточном режиме. Это касается всех муниципальных районов и органов власти области.