Сегодня, 25 декабря, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил новый инфекционный центр в Саратове с главными врачами больниц региона. Об этом сообщает его телеграм-канал.

По словам политика, врачи как никто другой могут оценить функционал учреждения и его значение для медицины области.

Он также подчеркнул, что большую поддержку в реализации проекта оказали региону председатель ГД Вячеслав Володин и Правительство РФ.

—Строительство объекта завершено, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, продолжается установка медицинского оборудования.

Провели небольшую экскурсию по всему зданию, показали палаты, здесь они представлены в виде Мельцеровских боксов (доступ для пациентов только с улицы). Для сотрудников здесь предусмотрены все условия, в том числе для временного проживания.

Главврачи отметили, что в больнице будет все необходимое для лечения людей. Особенно они оценили лабораторию. По словам главного врача Областной клинической больницы Елены Стифоровой, лаборатория для больницы — одна из самых важных составляющих. В инфекционном центре будет оборудование, которое позволяет сократить время исследования до нескольких часов.

Запуск в работу нового инфекционного центра позволит разгрузить существующие непрофильные медучреждения. Часть конечного фонда вновь станет оказывать плановую помощь.

От всей души благодарю наших медиков за работу в это сложное для всех нас время. Здоровья вам и вашим близким!— написал председатель.