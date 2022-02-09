В 2021 году в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов в качестве пилотного проекта были проведены проверки в отношении граждан, приобретающих имущество на десятки миллионов рублей, не имея при этом работы или официальных заработков. Подробнее об этом рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Налоговые и правоохранительные органы выявили случаи ведения нелегального бизнеса.

-В настоящее время в Саратове рабочей группой готовятся списки жителей, которые нигде не работают и не имеют официального дохода, однако приобретают имущество за десятки миллионов рублей. Здесь важно не допускать перегибов. Поэтому из списка будут исключаться граждане, у которых понятны источники поступления средств. Подчеркну, что персональные данные при проведении проверок разглашаться не будут,-сообщил чиновник.