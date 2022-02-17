Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил энгельсское предприятие ООО ЭПО «Сигнал». На заводе с 2018 года реализовывается крупный инвестиционный проект.

Цель проекта — наладить серийное производство бытовых и промышленных расходомеров газа, измерительных систем и приборной продукции общепромышленного назначения. Общий объем инвестиций составляет 412 млн рублей, из которых 212 млн рублей — собственные средства предприятия, 200 млн — займ Фонда развития промышленности.

В настоящий момент на предприятии полностью провели модернизацию производственных участков и приобрели необходимое оборудование. Запуск планируется осуществлять поэтапно в течение 2022 года и первого полугодия 2023 года. В общей сложности будет создано 38 новых рабочих мест.

Кроме того, в этом году начнется реализация еще одного проекта, инициатором которого совместно с ООО «Сигнал-Инвест» выступил ООО «Саратовский производственно-инжиниринговый центр». Речь идет о создании производственного предприятия по металлообработке. Сумма вложений здесь составит 425 млн рублей. Будет создано 245 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что Саратовский производственно-инжиниринговый центр стал 4-м резидентом особой экономической зоны в регионе и 1-м в Энгельсе. В соответствующий реестр он был внесен в конце прошлого года.