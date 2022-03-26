Состоялось заседание экологического совета. Один из вопросов, который обсуждался с экспертами и общественниками, касался развития Кумысной поляны. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

—Мы приняли решение оставить природный парк на областном уровне. У региона гораздо больше возможностей для развития этой охраняемой территории.

В рамках текущей работы запланировали реконструкцию родников, уборку мусора, ремонт беседок и парковой мебели, установку указателей и стендов, а также меры, направленные на повышение пожарной безопасности.

Министерством природных ресурсов и экологии также завершаются работы по расширению территории Кумысной поляны. Исследователи выявили ряд средневозрастных участков дубово-кленовых лесов в районе поселков Еремеевка и Тепличный общей площадью 958 гектаров. Возраст отдельных экземпляров превышает 80 лет. После присоединения обследованной территории площадь охраняемой зоны увеличится до 5477 гектаров, — сообщил чиновник.