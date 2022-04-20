Роман Бусаргин посетил балаковский филиал АО «Апатит». Это одно из крупнейших предприятий региона, где производятся минеральные удобрения.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством региона, АО «Апатит» и ОАО «Российские железные дороги». Оно направлено на развитие экономического потенциала Саратовской области, создание новых рабочих мест и развитие логистической инфраструктуры.

Сейчас на балаковском заводе действует программа модернизации производства, что позволит увеличить объемы отгрузок. В связи с этим может возникнуть потребность в дополнительных мощностях при железнодорожных перевозках. В следующем году прогнозируется не менее 2,6 млн тонн готовой продукции на отправку.

В балаковском филиале АО «Апатит» трудятся более 1200 человек. Средняя заработная плата по итогам 2021 года составила 70 117 рублей. По итогам первого квартала текущего года средняя зарплата составляет 74 095 рублей.