Подвели предварительные итоги исполнения областного бюджета за 2021 год.

Доходы казны по сравнению с первоначальными показателями на 2020 год увеличились на 18,4 млрд рублей или на 27,3%. По налоговым поступлениям рост составил 27,1%, по неналоговым — 8,5%.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет превысил 59 млрд рублей. Большая часть средств — федеральное финансирование, направленное на реализацию различных государственных программ.

Министерство финансов вело активную работу по рефинансированию задолженностей. Долг по банковским кредитам был сокращен на 5,8 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета с целью замещения коммерческих займов были предоставлены бюджетные кредиты на сумму 10,7 млрд рублей.

Указанные показатели говорят о том, что работа правительства в прошлом году дала положительный результат. Мы впервые начали строить крупные объекты за счет областного бюджета. Примером этого является поликлиника в поселке Юбилейный.

В текущем году работа будет продолжена. Бюджет сформирован с учетом дефицита в размере 8 млрд рублей. Ликвидировать его — реальная задача. В прошлом году нам удалось преодолеть дефицит в 12 млрд рублей. Мы смогли впервые где-то за 10 лет закончить год со свободным профицитом в 1 млрд рублей.

Каждое министерство, учитывая опыт прошлого года, должно по своему направлению усилить работу по мобилизации доходов бюджета.