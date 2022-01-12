Сегодня, 12 января, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин попросил саратовцев рассказывать о заснеженных улицах областного центра.

-Уважаемые жители, пишите в комментариях адреса улиц в городах области, где необходимо усилить работу по расчистке территории от снега.

На сегодня самым актуальным вопросом у нас является та ситуация снежная, которая развивается на всей территории всей Саратовской области. Для саратовцев, и в частности жителей Саратовской области, основным вопросом стало – как добираться до работы, как попасть на остановку либо отвезти ребенка в детский сад. Поэтому я попрошу в первую очередь, сегодня будем заслушивать, минтранс, минстрой, госжилинспекция, к вам это относится в первую очередь, все эти вопросы, к мэрии города Саратова. Сейчас подняли всем зарплату, поэтому давайте сейчас все их отрабатывать. Соответственно, если кто-то не справляется, надо просто искать место, где поспокойнее будет работать.

Поэтому что попрошу. Сейчас в моем телеграм-канале открывается соответствующая запись, люди будут сбрасывать туда по всему региону соответствующие адреса, где есть проблема с проездом, проходом к объектам социальных учреждений либо жильем. Отрабатывать прошу их незамедлительно. Поэтому назначьте ответственных лиц. Это касается и глав районов, которые будут мониторить ситуацию, обратную связь людям давать и, что самое главное, отрабатывать эти темы. Поэтому начиная с сегодняшнего дня и до завтрашнего утра, коллеги, мы с вами работаем, работаем в этом непрерывном режиме. Все дорожные службы, к минтрансу относится, должны работать как единый кулак, никакой расхлябанности. Все службы, которые у нас задействованы, в ночь их нужно усилять. Смотрите, что необходимо в рамках тяжелого отряда, если есть такая необходимость, он у нас готов к работе. Поэтому оперативно должны все вопросы у нас с вами решаться. Те адреса и отдельных людей, попрошу и глав районов, закрепить и отрабатывать незамедлительно, в круглосуточном режиме,-написал чиновник.

Он поручил сотрудникам администраций всех муниципалитетов отслеживать данные обращения и оперативно на них реагировать.