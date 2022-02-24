По теме развития ГЧП проведено совещание с участием руководителей профильных структур Правительства области и управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Екатерины Бирюковой. Об этом сообщает вице-губернатор Роман Бусаргин.

Он отметил, что на территории Саратовской области есть пример успешной реализации проектов через государственно-частное партнерство – международный аэропорт Гагарин. Реализуются также 5 концессий в сфере ЖКХ, но возможностей гораздо больше и в этом направлении нам предстоит работать.

-Обсудили, какие механизмы доступны в рамках ГЧП на примере других регионов. Есть ряд направлений по развитию и строительству социальных учреждений, образовательных учреждений, кампусов, объектов по переработке ТКО, где инвесторы могут получить льготы. Это может быть софинансирование из федерального бюджета, привлечение средств с помощью выпуска инфраструктурных облигаций, за счет которых инвесторам предоставляется заем под минимальные проценты на возведение школы, детсада, коммуникаций в новых микрорайонах, а также выпуск облигаций, обеспечивающих льготное финансирования проектов в сфере обращения с отходами. ГЧП применяется также и в проведении реставрации объектов культурного наследия, развитии городского транспорта, строительстве объектов здравоохранения и спорта.

Однако в Саратовской области пока нет проектов ГЧП в перечисленных сферах. Каждому министру нужно учитывать это в своей работе. Необходимо смотреть в будущее, а не зарываться в исполнение повседневных задач. Поручил министерствам подготовить предложения по участию в проектах в рамках ГЧП, — пишет чиновник.