На заседании правительства Саратовской области вице-губернатор региона Роман Бусаргин выделил вопрос очистки снега на подходах к школам.

— Расслабляться нельзя. По основным магистралям проезд обеспечен. Сергей Юрьевич Зюзин, с главами районов необходимо быть на постоянной связи, на все сообщения о заметенных дорогах к сельским населенным пунктам реакция должна быть незамедлительной. Даже если в селе проживают пять человек, мы должны о них позаботиться, — отметил он.

Дорожные службы продолжают работать круглосуточно, но по прогнозам синоптиков снегопады в ближайшие дни останутся.