Сегодня, 14 февраля, на постоянно действующем совещании председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин дал ряд поручений, связанных с актуальными для региона вопросами.

Он поручил:

— В связи с событиями в Энгельсе, где возбуждены уголовные дела по факту нападения на 5-летнего ребенка, перед министерством труда и социальной защиты поставлена задача проанализировать деятельность социальных служб и предоставить предложения по усилению и переформатированию работы органов профилактики.

— Перед министерствами, задействованными в реализации государственных региональных и федеральных программ, обозначены сроки объявления конкурсных процедур по всем объектам — до 25 февраля. На руководителей ведомств возложена персональная ответственность за реализацию всех направлений.

— Министру-председателю комитета культурного наследия правительства Владимиру Мухину поручено обеспечить сохранность имущества на всех охраняемых объектах во избежание нанесения ущерба и кражи предметов, представляющих культурную ценность.