Границы природного парка «Кумысная поляна» будут расширены. Соответствующее поручение дал министерству природных ресурсов и экологии председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Природный парк «Кумысная поляна» занимает площадь в 4519 гектаров, и 90 процентов этой территории является особо охраняемой зоной.

— В целях развития этого природного комплекса поручил министерству природных ресурсов и экологии области подготовить предложения по значительному расширению площади Кумысной поляны. Также ведомству и администрации города необходимо проработать вопрос создания на территории парка городского лесничества, которое должно начать функционировать с 1 января 2022 года, — пишет Бусаргин на своем телеграм-канале.

Родники парка также взяты под особый контроль. Проводится их реконструкция, в которой задействованы волонтеры и спонсоры.