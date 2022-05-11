Врио губернатора Роман Бусаргин потребовал в кратчайшие сроки восстановить здание ФАПа в селе Ивановка Федоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Ранее сообщалось, что здание пострадало от ураганного ветра, частично обрушилась стена. Известно, что пострадавших людей нет.

Организовать ремонт фельдшерско-акушерского пункта поручено зампреду правительства – министру здравоохранения области Олегу Костину. Также ему указано провести ревизию состояния зданий ФАПов. При необходимости принять меры, чтобы не допустить подобных случаев повреждения строений.

Глава района по поручению предоставит помещение медикам для приема больных.