Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о внедрении системы оценки эффективности работы в правительстве.

Он отметил, что критерии для расчета KPI (ключевые показатели эффективности) будут определяться с учетом опыта передовых регионов.

— Поручил в течение трех недель внедрить в правительстве области систему оценки эффективности работы зампредов и министров. Задачи каждого руководителя органов власти должны быть четко сформулированы. Они должны отвечать не только за реализацию программ, но и за людей, работающих в их сферах. За их заработную плату, за количество рабочих мест и за развитие отрасли в целом, — отметил Бусаргин.

Напомним, сегодня, 12 мая, прошла церемония представления врио губернатора региона Романа Бусаргина, на которой он также рассказал о первостепенных задачах перед правительством области.