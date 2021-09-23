Накануне, 22 сентября, Алексей Молчанов и Роман Бусаргин посетили приют для животных в Заводском районе Саратова и встретились с руководителями частных приютов для бездомных животных.

Приют в Заводском открыли недавно — прошлым летом. Чиновники выслушали озвученные зоозащитниками проблемы, такие как утепление вольеров, будок, обустройство зоны выгула животных.

Сейчас активно обсуждается вопрос выдачи дополнительного финансирования на стерилизацию собак.

В последнее время, когда жители города регулярно жалуются на стаи бродячих собак и просят властей разобраться с ними, это особенно актуально.

Напомним, сообщения о нападении бродячих псов на людей стали появляться все чаще. Во многих случаях жертвами животных становятся дети. Так, два дня назад стая собак в Балакове едва не разорвала ребёнка. А вчера, 22 сентября, уже в Саратове псы напали на 5-летнюю девочку на детской площадке.