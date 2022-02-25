В школе № 18 завершены аварийно-восстановительные работы после пожара, произошедшего в конце прошлого года. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Уже укреплены конструктивные элементы и перекрытия. По словам главы Саратова Михаила Исаева, сейчас объявлен конкурс по капитальному ремонту образовательного учреждения. Школа вошла в федеральную программу, о которой рассказывал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Роман Бусаргин отметил, что задача остается прежней. К 1 сентября ученики, которых временно перевели в лицей № 37, должны вернуться к обучению в родных стенах.

-Все ресурсы для этого у нас есть, — подчеркнул он.