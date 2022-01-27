Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин потребовал улучшить контроль за подрядчиками в части нацпроектов и госпрограмм.

В 2021 году в Саратовской области продолжилась реализация 11 нацпроектов и 21 федеральной программы. Объем финансирования составил более 50 миллиардов рублей.

— На 2022 год мы участвуем почти во всех национальных проектах и госпрограммах РФ. Планы уже выше тех, что ставили в начале 2021 года. Необходимо детально проанализировать ошибки 2021 года: вовремя проводить тендеры на строительство, капремонт объектов или поставку оборудования. До начала строительного сезона с 1 по 15 апреля нужно заключить все намеченные госконтракты, — заявил Роман Бусаргин.

Он заметил, что в ушедшем году на конкурсную документацию было много жалоб и аукционы откладывались.

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