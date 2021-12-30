Сегодня, 30 декабря, проходит заседание правительства Саратовской области с участием председателя Романа Бусаргина.

Он потребовал поднять после Нового года заработные платы работникам промышленности. Средняя заработная плата составляет в 2021 году 42 950 рублей.

-Мы должны сохранить положительную динамику развития и достигнуть индекса промышленного производства относительно этого года на уровне не ниже 103,5%, — отметил зампред Андрей Архипов.

В 2021 году индекс промышленного производства составил около 112%.