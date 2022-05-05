Сегодня отмечается День водолаза. Это одна из самых сложных и опасных профессий.

Водолазная служба Саратовской области была создана в 2005 году на базе областной службы спасения. Сейчас 3 отряда по спасению на воде круглосуточно несут дежурство в Саратове, Балакове и Балашове. Мобильные службы готовы к быстрой переброске в любой район региона.

Водолазы-спасатели проводят не только спасательные мероприятия на водных объектах, но и оказывают помощь администрациям районов в обследованиях и очистке дна, очистке водозаборов для бесперебойной подачи воды.

Могу с полной уверенностью сказать, что саратовские водолазы-спасатели — это команда высококлассных специалистов, которые выполняют широкий спектр задач, имеют уникальные профессиональные навыки сварки под водой и подъема судов. Они постоянно повышают своё мастерство и всегда готовы прийти на помощь жителям.