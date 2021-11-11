Уважаемые предприниматели, правительство области ценит ваш вклад в развитие региона.

Наша цель – поддержать бизнес-сообщество в это непростое время.

Вот уже на протяжении года каждый четверг провожу встречи с представителями бизнеса. Ведь прямое общение – лучший способ избежать недопониманий и оказать содействие в вопросах, которые можно решить в сотрудничестве с властью.

Темы поднимаются самые разные – от оформления разрешительной документации до получения льгот. Например, в рамках кредитной программы восстановления предпринимательства и поддержки занятости «ФОТ 3.0» уже одобрено 82 заявки на сумму более 244 млн рублей. Предоставлено 803 субсидии на нерабочие дни.

Если вам необходима поддержка в решении определенного вопроса, можете обратиться в мой секретариат и сообщить о проблеме. Каждая ситуация будет рассмотрена в рамках полномочий. Курировать данный вопрос будет первый заместитель руководителя секретариата Ильченко Екатерина Ивановна, телефон: 8 (8452) 21-09-04.