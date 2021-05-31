Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на сегодняшнем заседании правительства региона, которое прошло в онлайн-режиме назвал направления работы по подготовке к отопительному сезону.

Он обозначил важность соблюдения сроков проведения работ по опрессовке систем. Даны соответствующие поручения профильному зампреду правительства Александру Соловьеву и министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву.

— Во-первых, жители должны быть извещены о проведении работ и планируемом отключении горячего водоснабжения с указанием четких сроков. Во-вторых, недопустимо затягивать отключения воды даже в случаях, когда не истек нормативный срок. В-третьих, за превышение ресурсоснабжающими компаниями нормативных сроков отключения горячей воды должно последовать строгое наказание, — обозначил чиновник.