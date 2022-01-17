Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах межведомственной комиссии по мобилизации и борьбе с нелегальной занятостью подвела итоги деятельности за 2021 год. Благодаря ее работе в консолидированный бюджет области только прямым эффектом удалось привлечь более 1,5 млрд рублей.

В течение года было рассмотрено 4410 налогоплательщиков, применяющих агрессивную налоговую политику, за счет чего налоговая база выросла почти на миллиард рулей, а в бюджет поступили дополнительно свыше 250 миллионов рублей. Наибольшее число отработанных налогоплательщиков в Саратове (3565 единиц), здесь же и наибольшая сумма налоговых поступлений – 129,1 миллиона рублей.

За прошедший год выявлено 7742 компаний, где зафиксированы нарушения трудового законодательства. Более 2,7 тысячи материалов направлено в государственную инспекцию труда. Важно, что 9154 работника теперь оформлены официально. Удалось обнаружить 16 718 хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, в том числе ниже МРОТ.

По муниципальному земельному контролю проведено 2067 проверок, вынесено 818 предписаний, а в органы государственного земельного надзора направлено 565 материалов. Обнаружено 583 земельных участка, используемых не по целевому назначению, в контролирующие органы направлено 573 материала.

В правительстве области есть четкое понимание того, что дополнительные поступления в бюджет дают возможность быстрее реализовывать те проекты, которые реально необходимы жителям. Поэтому работа в данном направлении должна быть для муниципальных образований региона приоритетной.

— Главам администраций города Шиханы, Духовницкого района, Перелюбского района, поселка Михайловский, Новобурасского и Романовского районов стоит переформатировать сотрудников, отвечающих за экономический блок. Проявление слабости в этом направлении тормозит реализацию новых социальных проектов, что совершенно недопустимо. Об этом должен помнить каждый муниципальный или государственный служащий, — отметил Роман Бусаргин.