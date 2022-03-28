На постоянно действующем совещании представил коллективу Правительства региона Анатолия Ивановича Строкова.

Распоряжением Губернатора сегодня он назначен и.о. заместителя Председателя Правительства области на место Александра Соловьева, перешедшего в управление Россреестра.

Анатолий Иванович работал в правительстве Удмуртии и зарекомендовал себя как ответственный, компетентный и опытный специалист.

Уверен, что его опыт и знания будут способствовать развитию тех сфер, которые он будет курировать. Это важнейшие направления для региона – строительная отрасль, безопасность жизнедеятельности, сохранение объектов культурного наследия, дорожное хозяйство и транспорт.