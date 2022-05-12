Сегодня, 12 мая, полпред президента в ПФО Игорь Комаров официально представил Романа Бусаргина в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.

— Это большая ответственность. Будем создавать все необходимые условия для развития региона и благополучия наших жителей. Для меня крайне важно, чтобы Саратовская область с ее огромным промышленным, кадровым, инвестиционным, природным потенциалом стала одной из самых привлекательных территорий.

Он также отметил, что приоритетной задачей остается эффективная обратная связь с населением. Открытость власти, рост доверия к власти наших граждан — это то, чего я буду настойчиво добиваться.

Еще раз выражаю слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину. Сделаю всё возможное, чтобы максимально эффективно использовать поддержку главы государства и федерального центра.

Нашей области системно помогает Вячеслав Володин. Вячеслав Викторович не только отстаивает интересы региона, реализует собственные благотворительные проекты, но главное — подталкивает нас к большей инициативности, к тому, чтобы мы были во всех современных трендах. За это ему — особая признательность.

Также выражаю благодарность Игорю Комарову за внимание к нашей области и помощь в реализации ключевых проектов и программ.

Хочу обратиться ко всему депутатскому корпусу, членам правительства, федеральным структурам, муниципальному звену, общественникам. Рассчитываю на вас! Наша общая цель — это люди. Как я уже говорил, главный потенциал Саратовской области — её жители, — высказался Бусаргин.