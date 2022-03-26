Приюты для животных могут получить гранты до 1 млн рублей. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил Роман Бусаргин.

Он подписал постановление об утверждении порядка предоставления грантов приютам для безнадзорных животных.

Правительство области приняло решение поддержать зоозащитников, которые выполняют важную социальную функцию и помогают решать проблему с бездомными животными. Размер поддержки составит от 250 тысяч до млн рублей.

Гранты будут предоставляться на отлов, стерилизацию, создание дополнительных мест для содержания животных в приютах. Субсидии распределят в рамках конкурса, который планируется объявить в начале апреля. Для участия указанным некоммерческим организациям будет необходимо подать заявку в управление ветеринарии.