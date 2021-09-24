Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин после визита в приют для бездомных животных в Заводском районе города призвал сотрудников управления ветеринарии увеличить количество операций по стерилизации отловленных собак. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Чиновник обсудил необходимые вопросы с зоозащитниками и рассказал, что правительство и администрация города помогут приюту с ремонтом будок и строительством новых, поставкой стеллажей и подстилок.

А недавно выигравшая тендер на отлов уличных животных организация вскоре начнет работу.

Напомним, этот приют возведен по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.