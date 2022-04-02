В Аткарске председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил производственную площадку ГК «Русагро». На продовольственном предприятии трудятся около 700 человек. Средний уровень зарплаты по прошлому году составил 43 тысячи рублей.

По словам руководителя, предприятие продолжает работать на полную мощность. На производстве много импортного оборудования, однако в компании действует программа по импортозамещению. Часть заявок на комплектующие и оборудование организация перенаправила на заводы Саратовской области. Кроме того, отечественные производители активно предлагают аналоги не только по оборудованию, но и по сырью.

-В компании заверили, что никаких предпосылок к сокращению объемов работы нет, и они полностью готовы к импортозамещению. Некоторые направления давно не зависят от иностранных партнеров. На площадке по групповой упаковке продукции специалисты уже трудятся на отечественном оборудовании, написал чиновник.