Состоялось очередное заседание рабочей группы по комплексному развитию территории бывшего аэропорта в Саратове. Об этом сообщает телеграм-канал председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

Концепцию развития территории выбрали жители в рамках открытого международного конкурса, который проводился по инициативе председателя ГД РФ Вячеслава Володина. Победителем конкурса стало предложение проектировщиков из Нидерландов.

По словам проектировщиков, высота жилых зданий на этом участке городской местности будет варьироваться от 5 до 10 этажей с отдельными акцентами 12-14 этажей. По прогнозу экспертов, здесь будут проживать более 31 тысячи человек.

Микрорайон предлагается обеспечить всей необходимой инфраструктурой: 5 школ на 3850 мест, 15 детских садов на 2120 мест, 2 поликлиники для взрослого населения на 500 посещений в смену каждая, 2 детские поликлиники на 350 посещений в смену, станция скорой помощи, подземные и надземные паркинги, библиотеки, офисы, магазины, пожарная часть и школа искусств.

На территории также планируется обустроить пешеходные зоны протяженностью 5 км, открыть музей авиации и проложить линию трамвая по улице Осипова. В плане благоустройства у микрорайона будет своей «зеленый пояс», который включает в себя парки, скверы со спортивными площадками и велодорожки.

Бусаргин поставил задачу до 15 февраля вынести проект на общественные обсуждения.