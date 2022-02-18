Председатель правительства Роман Бусаргин сегодня, 18 февраля, в р.п. Мокроус посетил школу № 1 имени Героя Социалистического труда Зои Кузьминичны Пряхиной.

В образовательном учреждении с января началась реализация программ профессионального обучения по специальностям «парикмахер», «швея», «столяр» и «повар». Школа получила лицензию для проведения этой деятельность. Ученики смогут освоить азы профессий, получить новые навыки и при желании продолжить обучение в колледжах и техникумах.

По словам Бусаргина, в регионе ощущается острая нехватка рабочих кадров. Он не раз отмечал, что профориентацию молодежи необходимо начинать со школьной скамьи. Детям нужно рассказывать о востребованности таких профессий, высоких зарплатах в этих отраслях и перспективах.

-Школа в Мокроусе — положительный пример этой работы. Деньги на реализацию идеи, обустройство кабинетов и закупку оборудования нашли в муниципальном бюджете. Это говорит о том, что такие возможности есть и в других районах. Главное — желание. Руководителям муниципалитетов стоит перенимать эту практику.

В образовательном учреждении в прошлом году в рамках федерального проекта «Современная школа» также открыли «Точку роста» естественно-научной и технологической направленности, — написал чиновник.