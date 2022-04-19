Сегодня ряд СМИ опубликовал заявление представителей немецкой химико-промышленной компании Henkel о прекращении бизнеса в России. Сообщается, что в настоящее время концерн ведет подготовку к процессу реализации этого решения, при этом Henkel намерен тесно работать со своей командой в России, чтобы обеспечить упорядоченный процесс.

В Энгельсе находится филиал компании ООО «Хенкель Рус», специализирующийся на производстве синтетических моющих средств, а также ПФХ и материалов для автомобильной промышленности. Численность сотрудников – 123 человека (по состоянию на 1 апреля).

Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами.