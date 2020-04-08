Роман Бусаргин, зампред правительства области прокомментировал инициативу президента ТПП Саратовской области о создании фонда помощи для строительства современного инфекционного центра.

— Инициатива главы саратовской Торгово-промышленной палаты Алексея Антонова по созданию фонда для сбора средств на строительство современного инфекционного центра, конечно же, вызывает огромное уважение.

Объективно — с учетом значительных социальных обязательств областного бюджета на первоочередные нужды — изыскать бюджетные средства на проектирование и создание нового лечебного учреждения практически невозможно.

Однако если предпринимательское сообщество поддержит призыв и внесет посильный вклад в фонд, мы готовы в кратчайшие сроки провести проектно-сметные работы, найти подходящий земельный участок и приступить к строительству.

Совершенно справедливо отмечено, что высококвалифицированная и высокотехнологичная помощь в борьбе с вирусами и инфекциями, и не только с COVID-19, может понадобиться любому жителю области, независимо от возраста. И в это непростое время предприниматели, большинство которых, знаю, ответственно и честно ведут свой бизнес, могут помочь тысячам людей, — заявил Бусаргин.