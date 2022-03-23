Сегодня, 23 марта, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел заседание организационного комитета по проведению Дня космонавтики в регионе.

На нем определили основные мероприятия, которые будут проходить с 9 по 12 апреля.

Ключевым направлением в подготовке остается приведение в порядок общественных территорий в муниципалитетах. С 1 апреля по области стартует месячник благоустройства.

Спортсмены вышли с инициативой проведения велопробега к месту приземления первого космонавта Юрия Гагарина. По традиции будут также организованы соревнования по мотоспорту с участием команд из других стран.

12 апреля состоятся церемонии возложения цветов в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе и к памятнику Ю.А. Гагарину в Саратове.

Также с 9 по 12 апреля к Парку покорителей космоса необходимо запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.