Сегодня, 25 марта, на заседании актива Балаковского района Роман Бусаргин поднял тему развития среднего профессионального образования для обеспечения рынка труда рабочими профессиями.

—Развитие среднего профессионального образования. Оно должно идти в ногу со временем и соответствовать запросам экономики. Сейчас — это потребность в квалифицированных рабочих кадрах. Для Балаковского района этот вопрос особенно важен, так как здесь сосредоточено большое количество наших предприятий и производств. Кроме того, для многих инвесторов наличие квалифицированной рабочей силы окажется решающим фактором при принятии решения.

Образовательная база в районе сильная — медицинский и политехнический колледжи, промышленно-транспортный техникум, автомобильно-электромеханический техникум и другие. Сейчас активно работаем над увеличением там числа бюджетных мест и расширением перечня специальностей подготовки.

Все должны понять, что рабочие профессии – это больше не малооплачиваемая и бесперспективная работа. Рабочие кадры — это основа нашей экономики. Это достойный и тяжелый труд!— отметил чиновник.