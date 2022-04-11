Работа по защите трудовых прав жителей Саратовской области не останавливается. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил вопросы борьбы с теневой занятостью с руководителем Государственной инспекции труда Алексеем Санниковым.

Только по линии ГИТ с начала года организации официально оформили трудовые отношения с 42 работниками. Было вынесено 24 постановления о назначении административных штрафов за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.

-В текущей экономической ситуации бизнес освобождается от проверочных мероприятий со стороны надзорных органов, однако вопрос легализации трудовых отношений все равно остается на повестке. Это в первую очередь социальные гарантии и доходы наших жителей, безопасность граждан и их уверенность в завтрашнем дне.

Именно поэтому Правительство области совместно с Государственной инспекцией труда продолжит работу по борьбе с теневой занятостью и приложит максимум усилий для защиты прав работников, — сообщил он.