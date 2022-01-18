Посетил одно из крупнейших предприятий Саратовской области – АО «Саратовстройстекло», которое является одним из лидеров отечественной стекольной индустрии.

Несмотря на то, что производство автоматизировано, главным приоритетом здесь являются люди. Пообщался с сотрудниками завода.

Средняя заработная плата составляет 60-70 тысяч рублей в зависимости от квалификации работника.

Важно, что у руководства предприятия также есть планы по расширению производства. В настоящее время на АО «Саратовстройстекло» реализуется инвестиционный проект строительства склада готовой продукции, который планируется завершить во II квартале 2022 года.