Сегодня, 2 апреля, День рождения отмечает губернатор Валерий Радаев. К поздравлениям присоединился председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

—Знаю Валерия Васильевича как опытного, грамотного и справедливого руководителя. Он искренне любит свою родную землю и переживает за ее жителей, поэтому трудится всегда с полной самоотдачей, требуя этого от других.

От всей души поздравляю Валерия Васильевича с праздником. Желаю успехов в реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии, душевного тепла, крепкого здоровья! Пусть каждый день будет плодотворным и позитивным!- написал чиновник.